«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за подписание Белотти
Дата публикации: 26-04-2021
Текущий сезон для Андреа Белотти может стать последним в составе «Торино». 27-летний форвард туринцев с большой долей вероятности покинет команду летом.
По данным «Tuttosport», игра итальянца не оставила равнодушными сразу несколько европейских топ-клубов. Особенно пристально следят за нападающим английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Среди претендентов на Белотти также значатся «Милан» и «Интернационале».
В «Торино» к такому развитию событий готовы и уже подыскали замену своему форварду. Усилить линию атаки туринцы планируют форвардом Жоао Педро, выступающим за «Кальяри».
Контракт Белотти с «Торино» заканчивается летом 2022 года. Трансферная стоимость итальянца составляет 40 млн евро.
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