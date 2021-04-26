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«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за подписание Белотти

Дата публикации: 26-04-2021

«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за подписание Белотти

Текущий сезон для Андреа Белотти может стать последним в составе «Торино». 27-летний форвард туринцев с большой долей вероятности покинет команду летом.

По данным «Tuttosport», игра итальянца не оставила равнодушными сразу несколько европейских топ-клубов. Особенно пристально следят за нападающим английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Среди претендентов на Белотти также значатся «Милан» и «Интернационале».

В «Торино» к такому развитию событий готовы и уже подыскали замену своему форварду. Усилить линию атаки туринцы планируют форвардом Жоао Педро, выступающим за «Кальяри».

Контракт Белотти с «Торино» заканчивается летом 2022 года. Трансферная стоимость итальянца составляет 40 млн евро.

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