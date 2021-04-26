Перес получил поддержку банков для трансфера Мбаппе

Дата публикации: 26-04-2021

«Реал» рассчитает осуществить трансфер Килиана Мбаппе в ближайшее межсезонье. О серьезности намерений говорит тот факт, что руководство мадридцев уже несколько месяцев прорабатывает стратегию по покупке форварда. Об этом, ссылаясь на «на Le Parisien», сообщает издание «Mundo Deportivo».



В трансфере Мбаппе заинтересован лично Флорентино Перес, являющийся президентом «сливочных». Ему уже удалось обзавестись поддержкой банков.



Источник пишет, что несколько финансовых учреждений считают «Реал» платежеспособным и готовы выделить необходимые для осуществления сделки средства.



22-летний Мбаппе имеет контракт с «ПСЖ» со сроком действия до лета 2022-го года, потому трансфер может обойтись «Реалу» в круглую сумму.