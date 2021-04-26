Перес получил поддержку банков для трансфера Мбаппе
Дата публикации: 26-04-2021
«Реал» рассчитает осуществить трансфер Килиана Мбаппе в ближайшее межсезонье. О серьезности намерений говорит тот факт, что руководство мадридцев уже несколько месяцев прорабатывает стратегию по покупке форварда. Об этом, ссылаясь на «на Le Parisien», сообщает издание «Mundo Deportivo».
В трансфере Мбаппе заинтересован лично Флорентино Перес, являющийся президентом «сливочных». Ему уже удалось обзавестись поддержкой банков.
Источник пишет, что несколько финансовых учреждений считают «Реал» платежеспособным и готовы выделить необходимые для осуществления сделки средства.
22-летний Мбаппе имеет контракт с «ПСЖ» со сроком действия до лета 2022-го года, потому трансфер может обойтись «Реалу» в круглую сумму.
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