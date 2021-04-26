«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

Дата публикации: 26-04-2021

Не исключено, что ближайшим летом Сесар Аспиликуэта вернется в Ла Лигу (в начале карьеры игрок защищал цвета «Осасуны»).



Издание «El Gol Digital» сообщает, что в своей команде 31-летнего футболиста хочет видеть Диего Симеоне, нынешний наставник мадридского «Атлетико».



В настоящее время Аспиликуэта является игроком «Челси». Соглашение испанца с «аристократами» заканчивается следующим летом. При этом лондонцы пока не обсуждали с ним условия дальнейшего сотрудничества.



В Англию Сесар перебрался в 2011 году из «Марселя». С этого момента он провел за «Челси» 421 встречу, отличившись 14 голами и сделав 52 результативных паса. С лондонским клубом футболист дважды выигрывал Лигу Европы и АПЛ.



«Transfermarkt» оценивает испанца в 17 000 000 евро.