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«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

Дата публикации: 26-04-2021

«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

Не исключено, что ближайшим летом Сесар Аспиликуэта вернется в Ла Лигу (в начале карьеры игрок защищал цвета «Осасуны»).

Издание «El Gol Digital» сообщает, что в своей команде 31-летнего футболиста хочет видеть Диего Симеоне, нынешний наставник мадридского «Атлетико».

В настоящее время Аспиликуэта является игроком «Челси». Соглашение испанца с «аристократами» заканчивается следующим летом. При этом лондонцы пока не обсуждали с ним условия дальнейшего сотрудничества.

В Англию Сесар перебрался в 2011 году из «Марселя». С этого момента он провел за «Челси» 421 встречу, отличившись 14 голами и сделав 52 результативных паса. С лондонским клубом футболист дважды выигрывал Лигу Европы и АПЛ.

«Transfermarkt» оценивает испанца в 17 000 000 евро.

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