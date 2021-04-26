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«Интер» пытается переманить из «Аталанты» Малиновского

Дата публикации: 26-04-2021

«Интер» пытается переманить из «Аталанты» Малиновского

Руслан Малиновский ближайшим летом может поменять «Аталанту» на «Интер».

По информации «Calciomercato», руководство миланцев настроено серьезно, и стороны уже приступили к переговорам по предстоящему переходу. Сумма трансфера может составить порядка 21 000 000 евро.

В «Аталанте» Малиновский проводит второй сезон. Клубу из Бергамо игрок обошелся в 13,7 млн евро. Именно столько запросил бельгийский «Генк», за который украинец выступал ранее. В Серии А хавбек освоился довольно быстро и стал твердым игроком основы «Аталанты». В текущем сезоне на его счету 36 игр за «чёрно-синих» (6 забитых мячей, 8 ассистов).

Напомним, партнером Малиновского в «Аталанте» является россиянин Алексей Миранчук.

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