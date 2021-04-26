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Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы

Дата публикации: 26-04-2021

Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы

«Профутбол Digital» опубликовал новость, которая наверняка расстроит болельщиков украинской сборной.

Как сообщает ресурс, тяжелую травму получил Жуниор Мораес. В ближайшее время форвард «Шахтера» и национальной сборной Укрины на поле не появится. Пропустит он и Евро-2020.

Неприятный инцидент произошел во время тренировки. Нападающий неудачно приземлился после игры на втором этаже и получил повреждение. Позднее выяснилось, что у него разрыв крестообразных связок колена. Восстановление после подобных травм весьма длительное, поэтому увидеть футболиста на поле раньше октября-ноября вряд ли удастся.

Мораес оформил гражданство Украины в 2019 году. В составе сборной он провел 11 поединков, записав на свой счёт 1 забитый мяч.

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