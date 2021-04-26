«Бавария» договорилась с Нагельсманом

Дата публикации: 26-04-2021

По информации «Bild», «Бавария» нашла замену Хансу-Дитер Флику, который изъявил желание покинуть команду по завершении сезона.



Мюнхенцы согласовали условия личного контракта с Юлианом Нагельсманом, возглавляющим «РБ Лейпциг». С «быками» специалист связан соглашением до 2023 года, потому «Баварии» также придется договориться с его нынешним клубом.



Сам Нагельсман готов к переезду в Мюнхен и уже сообщил об этом своему руководству. Однако в «Лейпциге» не планируют расставаться с тренером бесплатно. За своего наставника «быки» намерены выручить около 30 млн евро.



Во главе «РБ Лейпциг» Нагельсман встал в 2019 году. В текущем розыгрыше Бундеслиги команда под его руководством идет второй, проигрывая только «Баварии».