Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Байи

Дата публикации: 26-04-2021

Несмотря на слухи об уходе из «МЮ» Эрик Байи все же останется в составе «красных дьяволов». Пресс-служба «манкунианцев» оповестила общественность о том, что защитник поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с клубом.



В текущем сезоне у футболиста было мало игрового времени. На счету Эрика лишь 15 встреч во всех турнирах (1 результативный пас). С учетом того, что контракт ивуарийца с английским грандом заканчивался в 2022 году, СМИ неоднократно сообщали о высокой вероятности ухода Байи в грядущее межсезонье.



Однако в английском клубе решили не расставаться с 27-летним футболистом. В итоге стороны заключили сделку по системе «3+1» (на три года с возможностью продления еще на один сезон).