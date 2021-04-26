Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Байи
Дата публикации: 26-04-2021
Несмотря на слухи об уходе из «МЮ» Эрик Байи все же останется в составе «красных дьяволов». Пресс-служба «манкунианцев» оповестила общественность о том, что защитник поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с клубом.
В текущем сезоне у футболиста было мало игрового времени. На счету Эрика лишь 15 встреч во всех турнирах (1 результативный пас). С учетом того, что контракт ивуарийца с английским грандом заканчивался в 2022 году, СМИ неоднократно сообщали о высокой вероятности ухода Байи в грядущее межсезонье.
Однако в английском клубе решили не расставаться с 27-летним футболистом. В итоге стороны заключили сделку по системе «3+1» (на три года с возможностью продления еще на один сезон).
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