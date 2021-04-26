Харатин продлил контракт с «Ференцварошем» еще на один сезон

Дата публикации: 26-04-2021

Игорь Харатин продолжит выступление в Венгрии. Украинец оформил новый контракт с «Ференцварошем». Срок действия соглашения составит один год.



26-летний Харатин успел поиграть в различных украинских клубах («Заре», «Металлисте», «Динамо-2»). В 2019 году он перебрался в Будапешт. В сезоне 2020/2021 полузащитник провел в составе «Ференцвароша» 36 поединков, отличившись 6 раз и сделав 4 голевых паса. С венгерским клубом Харатин впервые пробился в групповой этап ЛЧ. Ценник на футболиста составляет 2,5 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).



Напомним, что наставником «Ференцвароша» является украинец Сергей Ребров. За венгерскую команду выступает еще один соотечественник Харатина – Александр Зубков.