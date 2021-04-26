Основатель «Spotify» с тремя легендами «канониров» готовит предложение о покупке «Арсенала»

Дата публикации: 26-04-2021

«Арсенал» в скором времени может оказаться в руках другого владельца. Желание приобрести «пушкарей» изъявил Даниэль Эк, являющийся основателем ресурса «Spotify». Вскоре бизнесмен планирует обсудить возможность осуществления сделки со Стэном Кронке (действующим собственником английской команды).



По данным «The Telegraph», для покупки «Арсенала» швед объединился с экс-футболистами лондонцев: Виейра, Анри и Бергкампом. Если переговоры пройдут успешно, то они станут частью руководящего состава клуба. Их известность и опыт должны помочь в развитии проекта.



Известно, что Эк является давним болельщиком «канониров». В своем «Twitter» швед написал: «Я с ранних лет болею за «Арсенал». Я готов приобрести клуб, если Кронке продаст его».