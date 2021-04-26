У «Шахтера» появился конкурент за Де Дзерби

Дата публикации: 26-04-2021

«Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера.



Руководство «Лиона» не устраивает работа Руди Гарсии, поэтому в конце сезона специалист, вероятно, покинет команду.



Основным кандидатом на пост главного тренера считался Кристоф Галтье (возглавляет «Лилль»), но тот ответил отказом. В результате «Лион» решил искать наставника за границей. Клуб заинтересовали две кандидатуры: Де Дзерби, возглавляющий «Сассуоло», и Петер Бош, недавно расторгший контракт с «Байером».



Интерес к Де Дзерби также проявляет и украинский «Шахтер». Донецкий клуб уже начал переговоры со специалистом, предложив ему 2-летний контракт.