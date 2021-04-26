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«Аякс» потребует у «Лидса» 15 млн евро за Тальяфико

Дата публикации: 26-04-2021

«Аякс» потребует у «Лидса» 15 млн евро за Тальяфико

Ближайшим летом Николас Тальяфико может переехать в Англию (источник – «The Daily Mail»).

В своей команде 28-летнего аргентинца хочет видеть руководство «Лидса». Перед началом следующего сезона англичанам необходимо усиление в линию обороны, потому с трансфером «павлины» тянуть не намерены.

Контракт Тальяфико с «Аяксом» действует до лета 2023 года. Коллектив из Амстердама согласен отпустить игрока в «Лидс», но планирует получить за него солидную компенсацию. Голландцы оценивают своего левого защитника в 15 000 000 евро.

В «Аякс» Тальяфико перебрался зимой 2018 года из аргентинского «Индепендьенте». В сезоне 2020/21 на его счету 39 встреч за голландский клуб, в которых он стал автором 1 забитого мяча и 4 ассистов.

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