Пирло будет уволен в случае поражения от «Удинезе» в Серии А

Дата публикации: 27-04-2021

Андреа Пирло может не доработать в «Ювентусе» даже этот сезон.



«La Stampa» сообщает, что туринцы попрощаются с наставником, если встреча 33-го тура Серии А против «Удинезе» завершится для них неудачно. В случае ухода Пирло место на тренерском мостике займет Игор Тудор, являющийся его ассистентом.



Во главе туринцев 41-летний менеджер встал в августе этого года. Для него данное назначение стало первым в карьере тренера на топ-уровне. До этого специалист успел поработать 10 дней с молодежкой «Ювентуса».



Сейчас туринский клуб располагается на 4 месте в Серии А, отставая от лидера на 13 очков.