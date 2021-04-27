  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Пирло будет уволен в случае поражения от «Удинезе» в Серии А

Дата публикации: 27-04-2021

Пирло будет уволен в случае поражения от «Удинезе» в Серии А

Андреа Пирло может не доработать в «Ювентусе» даже этот сезон.

«La Stampa» сообщает, что туринцы попрощаются с наставником, если встреча 33-го тура Серии А против «Удинезе» завершится для них неудачно. В случае ухода Пирло место на тренерском мостике займет Игор Тудор, являющийся его ассистентом.

Во главе туринцев 41-летний менеджер встал в августе этого года. Для него данное назначение стало первым в карьере тренера на топ-уровне. До этого специалист успел поработать 10 дней с молодежкой «Ювентуса».

Сейчас туринский клуб располагается на 4 месте в Серии А, отставая от лидера на 13 очков.

Похожие новости:

  • Андреа Пирло сменил Маурицио Сарри в «Ювентусе»
    Андреа Пирло сменил Маурицио Сарри в «Ювентусе»
    Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о том, что бывший игрок команды Андреа Пирло назначен новым главным тренером...
  • Пирло вернётся в «Ювентус»
    Пирло вернётся в «Ювентус»
    «Маэстро» вернётся в Турин в качестве тренера. Как сообщает «Football Italia», экс полузащитник «Интера»,...
  • Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
    Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
    В следующем сезоне руководить «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Данной информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира. Инсайдер сообщил,...
  • Лос-Анджелес Гэлэкси интересуется Пирло
    Лос-Анджелес Гэлэкси интересуется Пирло
    Легендарный итальянский футболист уже в следующее трансферное окно может совершить переход в лигу МЛС. «Лос-Анджелес Гэлэкси» готов купить у...
  • Пирло пропустит матч со сборной Хорватии
    Пирло пропустит матч со сборной Хорватии
    Хавбек «Ювентуса» пропустил сегодняшний матч своей команды в рамках Серии А. В пятницу, во время очередной тренировки, Андреа Пирло повредил левую...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close