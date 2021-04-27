Пирло будет уволен в случае поражения от «Удинезе» в Серии А
Дата публикации: 27-04-2021
Андреа Пирло может не доработать в «Ювентусе» даже этот сезон.
«La Stampa» сообщает, что туринцы попрощаются с наставником, если встреча 33-го тура Серии А против «Удинезе» завершится для них неудачно. В случае ухода Пирло место на тренерском мостике займет Игор Тудор, являющийся его ассистентом.
Во главе туринцев 41-летний менеджер встал в августе этого года. Для него данное назначение стало первым в карьере тренера на топ-уровне. До этого специалист успел поработать 10 дней с молодежкой «Ювентуса».
Сейчас туринский клуб располагается на 4 месте в Серии А, отставая от лидера на 13 очков.
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