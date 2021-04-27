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«Ливерпуль» может подписать Санчо в случае ухода Салаха

Дата публикации: 27-04-2021

«Ливерпуль» может подписать Санчо в случае ухода Салаха

Крайний полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо, на клубном уровне выступающий в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», вскоре может вернуться на Туманный Альбион. Об этом информирует «Daily Mail» со ссылкой на немецкий таблоид «Bild».

По словам источника, в случае ухода из «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, «мерсисайдцы» бросят все свои силы на подписание 21-летнего англичанина, который также входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». Действующий чемпион Франции видит в Джейдоне потенциальную замену Килиану Мбаппе.

Стоит добавить, что в последнее время в СМИ было полно слухов о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля» из-за плохих отношений с Клоппом. Что касается Мбаппе, то его чаще всего связывали с мадридским «Реалом».

В сезоне 2020/21 в активе Санчо 33 матча, 12 голов и 16 ассистов. Правый вингер «мерсисайдцев» сыграл в 46 играх, отметившись 29 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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