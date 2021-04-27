«Бавария» официально объявила о назначении Нагельсмана главным тренером с 1 июля

Дата публикации: 27-04-2021

С июля тренировать «Баварию» будет Юлиан Нагельсман, в данный момент возглавляющий «РБ Лейпциг».



Подтверждение информации появилось на сайте мюнхенцев, где сообщалось: «33-летний специалист будет работать с «Баварией» с первого июля. Нагельсман подписал с командой соглашение до 2026 года».



В настоящее время наставником мюнхенцев является Ханс-Дитер Флик. Ранее специалист обратился к руководству команды с просьбой о досрочном расторжении соглашения. Тренер изъявил желание покинуть «Баварию» по окончании сезона. Сообщалось, что уехать из Мюнхена Флик решил ради того, чтобы возглавить немецкую сборную. Тренерское кресло здесь освободится летом, когда работу с главной командой Германии завершит Йоахим Лев.