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«МЮ» интересуется форвардом «Славии»

Дата публикации: 27-04-2021

«МЮ» интересуется форвардом «Славии»

По данным «Manchester Evening News», 19-летний форвард «Славии» может перебраться в АПЛ. На игрока чешской команды нацелился «Ман Юнайтед». Подписать Абдаллу Симу «манкунианцы» планируют в межсезонье.

В юношеском возрасте нападающий тренировался в академии «Эвиана». В 2020 году Сима оказался в Чехии, где вскоре заключил контракт со «Славией», успев до этого провести несколько матчей за «МАС Таборско».

В сезоне 20/21 на счету Симы 35 встреч за чешский клуб (19 забитых мячей, 6 ассистов). Прогресс футболиста был отмечен и на национальном уровне. В марте состоялся его дебют за сенегальскую сборную.

По действующему контракту Сима будет игроком «Славии» до 2024 года. Ценник на форварда составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).

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