Источник: «Лидс» провел переговоры с агентом Кварацхелии

Дата публикации: 28-04-2021

В «Football Fancast» появилась информация, что Хвича Кварацхелия привлек внимание «Лидса».



Возможность перехода грузинского хавбека уже обсудили Виктор Орта, занимающий должность спортивного директора англичан, и агент футболиста. Основной проблемой в случае переезда Кварацхелии в Великобританию станет оформление разрешения на работу.



Ранее СМИ писали об интересе к грузинскому полузащитнику со стороны «Ювентуса». Туринцы планируют рассмотреть покупку игрока «Рубина» в случае попадания в Лигу чемпионов. За Кварацхелию они готовы выложить 20 млн евро.



Среди потенциальных претендентов на футболиста также называются и другие команды: «Милан», «Боруссия» (Дортмунд), «Наполи» и «Бавария».