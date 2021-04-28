Игрок «Ман Сити» подпишет пятилетнее соглашение с «Барселоной»

Дата публикации: 28-04-2021

Центрбек «Манчестер Сити» Эрик Гарсия согласовал все условия своего будущего контракта с «Барселоной», о чём передаёт Николо Скира.



По данным инсайдера, договор 20-летнего испанского футболиста с «блаугранас» будет рассчитан до 2026 года. Грядущим летом он достанется «Барсе» абсолютно бесплатно, так как уже 1 июля он пополнит ряды свободных агентов.



Накануне вечером, наставник «горожан» Пеп Гвардиола подтвердил, что Эрик готовится к смене клубной прописки. Напомним, Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне на счету перспективного защитника участие в 4 встречах АПЛ и 3 матчах Лиги чемпионов.



Авторитетный портал «Transfermarkt» оценивает трансферную стоимость игрока «Сити» в 20 000 000 евро.