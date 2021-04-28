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Три клуба АПЛ интересуются вратарем «Фиорентины»

Дата публикации: 28-04-2021

Три клуба АПЛ интересуются вратарем «Фиорентины»

Никола Скира поделился очередным инсайдом. В аккаунте журналиста в Twitter появилась информация о возможном переезде голкипера «Фиорентины» в Англию. В борьбу за Бартломея Дронговского включились сразу 3 клуба АПЛ: «Вест Хэм», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Соглашение 23-летнего вратаря с «Фиорентиной» действует до лета 2023 года. В текущем сезоне в составе «фиалок» Дронговский провел 33 поединка, в 6 из которых отстоял на ноль.

Стоимость поляка составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).

Карьера Дронговского началась в «Ягеллонии». В 2014 году он стал основным голкипером команды. Спустя 2 года контракт польского футболиста выкупила «Фиорентина». В Италии Бартломей также успел поиграть за «Эмполи» (аренда).

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