«Атлетико» хочет подписать защитника «Бенфики» Гримальдо

Дата публикации: 28-04-2021

Издание «AS» утверждает, что мадридский «Атлетико» летом попытается подписать Алехандро Гримальдо, выступающего за «Бенфику». «Матрасников» не смущают даже солидные отступные, которые им придется заплатить (60 млн евро).



При этом «Атлетико» является не единственным претендентом на Гримальдо. Заполучить футболиста также намерен «Манчестер Сити».



В этом сезоне на счету Гримальдо 37 игр за «Бенфику» (2 забитых мяча и 8 голевых передач).



Португальцы готовы к уходу игрока основы и уже подыскали ему замену. Если трансфер состоится, то клуб попытается подписать Рубена Винагре, который принадлежит «Вулверхэмптону». В настоящее время 22-летний защитник находится в аренде в «Фамаликау».