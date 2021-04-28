Эдегор вернется в «Реал» из аренды в «Арсенале»
Мадридский «Реал» не планирует расставаться с центрального полузащитником Мартином Эдегором в летнее трансферное окно, сообщает «Diario AS».
По окончании сезона футболист, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», вернётся обратно в Испанию. Издание уверяет, что видеть 22-летнего норвежца в Мадриде хочет лично Зинедин Зидан. Наставник «королевского клуба» собирается задействовать Мартина в основном составе вместо немолодеющего Луки Модрича. Осенью хорват отпразднует свой 36-й день рождения.
Эдегор перешёл в «Реал» из «Стрёмсгодсета» в январе 2015 года. Сумма сделки составила 2,8 млн евро. На сегодняшний день стоимость игрока оценивается ровно в 40 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).
По ходу сезона 20/21 хавбек был задействован в 23 поединках за «Арсенал» во всех турнирах (2 гола).
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