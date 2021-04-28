Раньери может возглавить «Фиорентину»

Дата публикации: 28-04-2021

Cтало известно имя еще одного кандидата на пост главного тренера «Фиорентины».



По информации «La Nazione», в случае отставки Джузеппе Якини встать у руля «фиалок» предложат Клаудио Раньери, который в настоящее время занимает аналогичный пост в «Сампдории». 69-летний коуч решил не продлевать соглашение с генуэзским клубом, истекающее по окончании этого сезона.



Ранее сообщалось, что президент «Фиорентины» Рокко Комиссо проявляет интерес к нынешним наставникам «Сассуоло» и «Наполи». Речь о Роберто де Дзерби и Дженнаро Гаттузо, соответственно.



В 33 матчах Серии А коллектив из Флоренции набрал 34 очка и располагается на 14 строчке в турнирной таблице.



2 мая «Фиорентине» предстоит сыграть в гостях с «Болоньей». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.