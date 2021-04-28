«Эспаньол» и «Валенсия» интересуются игроком «Милана» Кастильехо

Дата публикации: 28-04-2021

Самуэль Кастильехо, принадлежащий «Милану», в межсезонье может перебраться в Испанию. Источником инсайда выступил Никола Скира.



Журналист написал в своем Twitter, что к 26-летнему хавбеку проявляют интерес сразу два испанских клуба. Особенно активен «Эспаньол», который в будущем сезоне, скорее всего, вновь окажется в Примере. Другим претендентом на футболиста является «Валенсия», возглавляемая Хави Грасией. Специалисту знаком потенциал Кастильехо, поскольку он тренировал его, будучи наставником «Малаги».



С «Миланом» полузащитник связан контрактом до 2023 года. В сезоне 20/21 он появлялся на поле в составе «россонери» в 25 встречах и отличился 1 раз.



По данным «Transfermarkt», стоимость Кастильехо составляет 10 млн евро.