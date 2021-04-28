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Мата может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Дата публикации: 28-04-2021

Мата может перейти в клуб из Саудовской Аравии

«The Telegraph» пишет, что Хуан Мата рассматривает предложение от команды из Саудовской Аравии. Клуб, чьё название не упоминается, готов выплачивать 32-летнему полузащитнику годовое жалование в 15 млн евро, но тот пока обдумывает вариант с переездом.

Зимой СМИ также сообщали об интересе к Мате со стороны «Валенсии», за которую испанец играл в 2007-2011 годах.

Текущий сезон футболист проводит в «Манчестер Юнайтед», куда он перебрался в 2014 году. На его счету всего 13 матчей (2 забитых мяча, 3 ассиста). Стоит отметить, что игроком основы Мата уже не является. Соглашение испанца с «красными дьяволами» завершается ближайшим летом, потому переход в другой клуб вполне реален.

Ценник на хавбека составляет 6 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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