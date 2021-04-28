ЦСКА проявляет интерес к форварду «Челси»

Дата публикации: 28-04-2021

Московский ЦСКА положил глаз на воспитанника «Челси» Ике Угбо. Об этом сообщает портал «Allnigeriasoccer».



Впечатляющая игра 22-летнего форварда за бельгийский «Серкль Брюгге» (17 голов в 34 матчах), цвета которого он защищает на правах аренды, также привлекла внимание «Уотфорда», «Фулхэма», «Монако» и «Генка», утверждает источник.



«ЦСКА действительно заинтересован в услугах Ике. Кроме того, сейчас у моего клиента есть еще несколько интересных вариантов, чтобы продолжить карьеру за пределами Англии», - поведал агент игрока Оливер Уорд.



Угбо оказался в системе «Челси» в 2007 году. С тех пор нападающий так и не дебютировал за основную команду «синих», зато уже пять раз уходил в аренду (в «Барнсли», «Милтон Кинс Донс», «Сканторп Юнайтед», «Роду» и «Серкль Брюгге»).



Контракт Ике с лондонцами в силе до 30.06.2022. Сайт Transfermarkt.de оценивает стоимость молодого англичанина в 2 500 000 евро.