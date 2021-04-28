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ЦСКА проявляет интерес к форварду «Челси»

Дата публикации: 28-04-2021

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Челси»

Московский ЦСКА положил глаз на воспитанника «Челси» Ике Угбо. Об этом сообщает портал «Allnigeriasoccer».

Впечатляющая игра 22-летнего форварда за бельгийский «Серкль Брюгге» (17 голов в 34 матчах), цвета которого он защищает на правах аренды, также привлекла внимание «Уотфорда», «Фулхэма», «Монако» и «Генка», утверждает источник.

«ЦСКА действительно заинтересован в услугах Ике. Кроме того, сейчас у моего клиента есть еще несколько интересных вариантов, чтобы продолжить карьеру за пределами Англии», - поведал агент игрока Оливер Уорд.

Угбо оказался в системе «Челси» в 2007 году. С тех пор нападающий так и не дебютировал за основную команду «синих», зато уже пять раз уходил в аренду (в «Барнсли», «Милтон Кинс Донс», «Сканторп Юнайтед», «Роду» и «Серкль Брюгге»).

Контракт Ике с лондонцами в силе до 30.06.2022. Сайт Transfermarkt.de оценивает стоимость молодого англичанина в 2 500 000 евро.

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