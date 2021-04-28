Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться
Дата публикации: 28-04-2021
«ПСЖ» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси.
По информации «TNT Sports», боссы парижан подготовили для звездного аргентинца предложение, от которого тому будет очень тяжело отказаться. «Красно-синие» собираются заключить контракт с 33-летним форвардом на фантастических условиях. Само соглашение будет рассчитано на 2 сезона с опцией годичного продления.
Пока же Месси продолжает блистать в «Барселоне». В сезоне 2020/2021 аргентинец провел 42 матча в футболке «сине-гранатовых». На счету форварда 33 гола и 14 результативных пасов.
Соглашение футболиста с каталонцами действует до конца июня. На данный момент «Барселоне» не удается продлить контракт с Месси, потому уже летом он податься в свободные агенты.
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