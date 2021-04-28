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Пищек принял решение завершить карьеру

Дата публикации: 28-04-2021

Пищек принял решение завершить карьеру

Ветеран «Боруссии» из Дортмунда Лукаш Пищек посредством официального сайта Бундеслиги уведомил футбольную общественность о планах завершить карьеру игрока сразу после финиша сезона 2020/2021.

Польский защитник хотел повесить бутсы на гвоздь еще прошлым летом, но в итоге принял предложение «шмелей», рассчитанное на один год.

Сообщается, что 35-летний игрок собирается вернуться в «ЛКС Гочалковице», выступающий в четвертом дивизионе системы футбольных лиг Польши. Вице-президентом этого скромного клуба является отец Пищека. К слову, благодаря усилиям Лукаша в 2019 году у «Гочалковице» появилась своя футбольная академия.

Крайний защитник присоединился к «Боруссии» в далеком 2010 году. За время, проведенное в Дортмунде, он наиграл 378 матчей (19 голов / 64 ассиста), выиграл два чемпионата Германии, два Кубка и три Суперкубка страны. Также в его послужном списке значатся 66 игр в футболке национальной сборной, в которых он стал автором 3 забитых мячей и 9 результативных передач.

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