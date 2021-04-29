Спаллетти запросил у «Наполи» 4 млн евро за сезон. Клуб предлагает 2,5 млн евро

Дата публикации: 29-04-2021

«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано Спаллетти.



В ближайшее время специалист может возглавить неаполитанцев. При этом финансовые требования итальянца нельзя назвать скромными. Спаллетти готов принять «Наполи», если клуб будет платить ему 4 миллиона евро в год. В Неаполе на такие условия пока не согласны. Здесь в качестве максимально возможной видят зарплату в 2,5 млн евро.



Окончательное решение по вопросу сотрудничества со Спаллетти в клубе планируют принять до завершения сезона. В «Наполи» высоко оценивают тренерские способности Лучано и считают его лучшим кандидатом на должность наставника команды.