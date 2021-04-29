Спаллетти запросил у «Наполи» 4 млн евро за сезон. Клуб предлагает 2,5 млн евро
Дата публикации: 29-04-2021
«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано Спаллетти.
В ближайшее время специалист может возглавить неаполитанцев. При этом финансовые требования итальянца нельзя назвать скромными. Спаллетти готов принять «Наполи», если клуб будет платить ему 4 миллиона евро в год. В Неаполе на такие условия пока не согласны. Здесь в качестве максимально возможной видят зарплату в 2,5 млн евро.
Окончательное решение по вопросу сотрудничества со Спаллетти в клубе планируют принять до завершения сезона. В «Наполи» высоко оценивают тренерские способности Лучано и считают его лучшим кандидатом на должность наставника команды.
Похожие новости:
Спаллетти может возглавить «Милан»
Бывший наставник «Зенита» (Санкт-Петербург) Лучано Спаллетти в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности. Как стало...
Бывший наставник «Зенита» (Санкт-Петербург) Лучано Спаллетти в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности. Как стало...
Лучано Спаллетти может встать у руля «Фиорентину»
«Фиорентину» в следующем сезоне может возглавить Лучано Спаллетти, сообщает La Reppubblica. 61-летний специалист может сменить на посту...
«Фиорентину» в следующем сезоне может возглавить Лучано Спаллетти, сообщает La Reppubblica. 61-летний специалист может сменить на посту...
Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
В следующем сезоне руководить «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Данной информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира. Инсайдер сообщил,...
В следующем сезоне руководить «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Данной информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира. Инсайдер сообщил,...
Спаллетти может сменить Бенитеса у руля Наполи
Бывший рулевой санкт-петербургского «Зенита» может стать наместником Рафаэля Бенитеса в итальянском «Наполи». Соглашение испанского специалиста с...
Бывший рулевой санкт-петербургского «Зенита» может стать наместником Рафаэля Бенитеса в итальянском «Наполи». Соглашение испанского специалиста с...
Тренер Ромы Спаллетти может возглавить сборную Италии
Текущий менеджер римских Волков уже после проведения Евро-2016 может быть задействован на должности наставника главной команды Италии вместо А....
Текущий менеджер римских Волков уже после проведения Евро-2016 может быть задействован на должности наставника главной команды Италии вместо А....