Киевское «Динамо» снова начало переговоры по защитнику «Галатасарая»

Дата публикации: 29-04-2021

Ресурс «Fotomac» сообщает, что в «Динамо» вновь вернулись к рассмотрению вопроса по трансферу Маркао, выступающего за «Галатасарай». Агенты защитника уже приступили к переговорам с украинской командой.



Соглашение 24-летнего футболиста с турецким клубом истекает следующим летом. «Галатасараю» не удалось договориться с бразильцем по новому контракту. Защитник просил увеличения зарплаты с 0,95 млн до 1,75 млн евро, но руководство стамбульцев ему отказало. Теперь «Галатасарай» планирует продать игрока, чтобы получить хоть какие-то деньги.



Годом ранее «Рома» пыталась купить Маркао, предлагая за него в общей сложности 15 000 000 евро, но сделка не состоялась. Теперь «жёлто-красные» готовы отпустить бразильца за € 10 млн.