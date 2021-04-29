Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» выложит за трансфер Конате
Действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» придётся серьёзно раскошелиться, чтобы заполучить центрального защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате.
Недавно в прессе появились сообщения о том, что «мерсисайдеры» уже обо всём договорились с игроком и немецким клубом. Утверждалось, что команда Юрена Клоппа заплатит «Лейпцигу» около 35 миллионов евро, а сам француз поставит подпись под пятилетним контрактом.
Однако теперь «The Telegraph» пишет, что сумма его выкупа превысит заявленную первоначальную стоимость на 10 миллионов евро. Таким образом, 21-летний игрок обороны обойдётся «красным» в € 45 млн.
В настоящее время «Ливерпуль» занимает шестую позицию в Премьер-лиге с активом в 54 очка, отставая от четвертой строчки, гарантирующей попадание в Лигу чемпионов на 4 балла.
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