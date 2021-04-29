«Барселона» возобновила интерес к де Лигту

Дата публикации: 29-04-2021

В межсезонье Маттейс де Лигт может переехать в Ла Лигу. В услугах голландца заинтересована «Барселона». Источник данной информации – Sport.es.



На трансфере 21-летнего защитника настаивает Жоан Лапорта, недавно избранный президентом каталонцев. В своей команде футболиста хочет видеть и Рональд Куман, уже работавший с ним в сборной Нидерландов. В «Барселоне» также выступает Френки де Йонг, с которым де Лигт играл вместе в составе «Аякса».



Голландский центрбек перебрался в Серию А двумя годами ранее и обошелся «Ювентусу» в 85,5 млн евро. В сезоне 20/21 он провел в составе туринцев 30 встреч, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.



Трансферная стоимость де Лигта составляет 75 000 000 евро.