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«Барселона» возобновила интерес к де Лигту

Дата публикации: 29-04-2021

«Барселона» возобновила интерес к де Лигту

В межсезонье Маттейс де Лигт может переехать в Ла Лигу. В услугах голландца заинтересована «Барселона». Источник данной информации – Sport.es.

На трансфере 21-летнего защитника настаивает Жоан Лапорта, недавно избранный президентом каталонцев. В своей команде футболиста хочет видеть и Рональд Куман, уже работавший с ним в сборной Нидерландов. В «Барселоне» также выступает Френки де Йонг, с которым де Лигт играл вместе в составе «Аякса».

Голландский центрбек перебрался в Серию А двумя годами ранее и обошелся «Ювентусу» в 85,5 млн евро. В сезоне 20/21 он провел в составе туринцев 30 встреч, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

Трансферная стоимость де Лигта составляет 75 000 000 евро.

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