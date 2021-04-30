«Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»

Дата публикации: 30-04-2021

Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику».



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в межсезонье московский клуб попытается подписать 25-летнего португальца.



Слова Антона Фетисова, возглавляющего департамент по связям с общественностью «красно-белых», опубликовало издание «Спорт-Экспресс»: «Я уже говорил, что думать о предстоящих переходах можно будет только после того, как станет известно имя нового тренера команды».



В «Бенфику» Шикинью перебрался в 2019 году. В текущем сезоне на счету хавбека 23 матча за португальский клуб (4 забитых мяча, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро.