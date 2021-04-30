«Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
Дата публикации: 30-04-2021
Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в межсезонье московский клуб попытается подписать 25-летнего португальца.
Слова Антона Фетисова, возглавляющего департамент по связям с общественностью «красно-белых», опубликовало издание «Спорт-Экспресс»: «Я уже говорил, что думать о предстоящих переходах можно будет только после того, как станет известно имя нового тренера команды».
В «Бенфику» Шикинью перебрался в 2019 году. В текущем сезоне на счету хавбека 23 матча за португальский клуб (4 забитых мяча, 1 ассист).
Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро.
Похожие новости:
«Атлетико» хочет подписать защитника «Бенфики» Гримальдо
Издание «AS» утверждает, что мадридский «Атлетико» летом попытается подписать Алехандро Гримальдо, выступающего за «Бенфику». «Матрасников» не...
Издание «AS» утверждает, что мадридский «Атлетико» летом попытается подписать Алехандро Гримальдо, выступающего за «Бенфику». «Матрасников» не...
«Спартак» хочеть купить хавбека «Ниццы»
Московский «Спартак» положил глаз на полузащитника «Ниццы» Вилана Сиприена. По данным «Telefoot», российский клуб...
Московский «Спартак» положил глаз на полузащитника «Ниццы» Вилана Сиприена. По данным «Telefoot», российский клуб...
«Ювентус» летом попытается подписать Дракслера
«Старая сеньора» намерена усилиться в летнее межсезонье Юлианом Дракслером. Причем заполучить немецкого хавбека «Ювентус» попытается бесплатно,...
«Старая сеньора» намерена усилиться в летнее межсезонье Юлианом Дракслером. Причем заполучить немецкого хавбека «Ювентус» попытается бесплатно,...
Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...
Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...
Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
Организация «Капитальные активы» потребовала от «красно-белых» 88,3 миллиона рублей. Подробности разбирательства между компанией и футбольным клубом...
Организация «Капитальные активы» потребовала от «красно-белых» 88,3 миллиона рублей. Подробности разбирательства между компанией и футбольным клубом...