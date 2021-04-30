«РБ Лейпциг» объявил преемника Нагельсмана на посту главного тренера

Дата публикации: 30-04-2021

Стало известно, кто возглавит «Лейпциг» после расставания с Юлианом Нагельсманом.



Клуб не стал скрывать имя нового наставника, опубликовав информацию на сайте. Начиная с сезона 2021/2022, руководить командой будет Джесси Марш, в настоящее время работающий с «Зальцбургом».



С «быками» американец подпишет 2-годичный контракт. Наставником «Ред Булл Зальцбург» Марш стал в 2019 году. Прежде он тренировал «Монреаль Импэкт» и «Нью-Йорк Ред Буллз», ассистировал в «Лейпциге» и работал в тренерском штабе сборной США.



Вместе с Маршем «Зальцбургу» удалось выиграть Кубок Австрии и чемпионат страны.



Ранее стало известно, что по окончании сезона Юлиан Нагельсман уйдет с поста тренера «Лейпцига». Его новым местом работы станет мюнхенская «Бавария».