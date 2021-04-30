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Месси готов сократить оклад в два раза, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме

Дата публикации: 30-04-2021

Месси готов сократить оклад в два раза, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме

Переговоры между «Барселоной» и Месси продолжаются. «Catalunya Radio», ссылаясь на «TV3», сообщает о встрече Жоана Лапорты с отцом аргентинца.

Конкретные условия дальнейшего сотрудничества стороны еще не обсуждали, поскольку финансовые возможности «сине-гранатовых» станут известны только после аудита. Президент каталонцев не уверен в положительных результатах проверки, потому попросил футболиста снизить требования по зарплате.

Месси согласен на 50-процентное уменьшение действующего оклада, но на особых условиях.

По данным источника, аргентинец намерен подписать с каталонцами 2-годичный контракт с опцией, предполагающей последующий отъезд в клуб из MLS – «Интер Майами». По возвращению из Америки форвард хочет работать в структуре «Барсы».

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