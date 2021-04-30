Гозенс может переехать в АПЛ

Дата публикации: 30-04-2021

Переход Робина Гозенса в «Лестер Сити» становится все более вероятным, сообщает Tuttomercatoweb.com.



Гозенс представляет интерес для многих клубов. Среди них: «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико» (Мадрид), «Ювентус» и «Манчестер Сити». На вопрос о первом, игрок «Аталанты» признался: «Если бы я действительно получил конкретное предложение от «Боруссии», я бы обязательно его рассмотрел. Это вопрос амбиций. Я мечтаю однажды сыграть в Бундеслиге».



Между тем, как сообщает источник, пока ближе всех к подписанию 26-летнего фулбека именно «Лестер». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Однако, прежде чем принять окончательное решение, Гозенс хочет убедиться, что «лисы» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас команда Брендана Роджерса занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.



В этом сезоне на счету Робина 38 матчей (10 голов и 8 результативных передач). Ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость немца в 35 миллионов евро.



В прошлом году мы уже были свидетелями одного трансфера из «Аталанты» в «Лестер Сити». Речь о Тимоти Кастане, за которого команда Серии А получила € 20 млн.