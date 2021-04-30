  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Шахтер» может подписать для Де Дзерби двух футболистов «Сассуоло»

Дата публикации: 30-04-2021

«Шахтер» может подписать для Де Дзерби двух футболистов «Сассуоло»

Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ.

«La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток заполучить тренера и готов создать для него все необходимые условия.

Так, «горняки» согласны подписать 2 хавбеков «Сассуоло». Состав украинской команды могут пополнить Джуричич и Бога, являющиеся основополагающими игроками «нероверди».

Футболисты имеют действующие контракты с итальянским клубом, истекающие следующим летом, что, вероятно, позволит «Шахтеру» несколько снизить сумму трансфера. Ценник на Бога равняется 22 млн евро, на Джуричича – 10 миллионов (ресурс «Transfermarkt»). Однако с учетом значимости игроков для клуба, «Сассуоло» вряд ли согласится расстаться с ними без солидной компенсации.

Похожие новости:

  • Де Дзерби может возглавить «Шахтер»
    Де Дзерби может возглавить «Шахтер»
    Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset»,...
  • У «Шахтера» появился конкурент за Де Дзерби
    У «Шахтера» появился конкурент за Де Дзерби
    «Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера....
  • «Наполи» хочет приобрести Бога
    «Наполи» хочет приобрести Бога
    Вингер «Сассуоло» Жереми Бога находится на карандаше у «Наполи». Согласно данным «Gazzetta dello Sport», клуб из...
  • Форвард Сассуоло Дефрель близок к Роме
    Форвард Сассуоло Дефрель близок к Роме
    «Роме» и «Сассуоло» удалось существенно продвинуться в деле переговоров о возможном переходе форварда Г. Дефреля (информация...
  • «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли. Так, один из главных инсайдеров в мире футбола...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close