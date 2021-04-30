«Шахтер» может подписать для Де Дзерби двух футболистов «Сассуоло»
Дата публикации: 30-04-2021
Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ.
«La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток заполучить тренера и готов создать для него все необходимые условия.
Так, «горняки» согласны подписать 2 хавбеков «Сассуоло». Состав украинской команды могут пополнить Джуричич и Бога, являющиеся основополагающими игроками «нероверди».
Футболисты имеют действующие контракты с итальянским клубом, истекающие следующим летом, что, вероятно, позволит «Шахтеру» несколько снизить сумму трансфера. Ценник на Бога равняется 22 млн евро, на Джуричича – 10 миллионов (ресурс «Transfermarkt»). Однако с учетом значимости игроков для клуба, «Сассуоло» вряд ли согласится расстаться с ними без солидной компенсации.
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