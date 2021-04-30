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Карвахаль пропустит остаток сезона из-за травмы

Дата публикации: 30-04-2021

Карвахаль пропустит остаток сезона из-за травмы

«Реал Мадрид» подтвердил, что Даниэль Карвахаль получил травму полуперепончатой мышцы бедра, которая, как ожидается, не позволит ему сыграть в оставшихся встречах сезона-20/21.

Игрок сборной Испании ушел с поля за 13 минут до конца первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси», завершившегося со счётом 1:1. В четверг Дани прошёл углубленное медицинское обследование, по результатам которого стало понятно, что этот сезон для него завершен.

Надо сказать, что в нынешней кампании у Карвахаль было огромное количество различных повреждений, из-за чего он поучаствовал лишь в 15 поединках за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.

«Реал» не только продолжает участвовать в Лиге чемпионов УЕФА, но и сохраняет шансы на титул в Ла Лиге за пять туров до конца розыгрыша соревнования.

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