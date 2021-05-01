Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом» и не возглавит «Тоттенхэм»

Дата публикации: 01-05-2021

Эрика тен Хага не будет в «Тоттенхэме». Об этом стало известно после того, как специалист продлил контракт с «Аяксом». Новость появилась на сайте голландского клуба.



Известно, что наставник поставил подпись под соглашением со сроком действия до лета 2023 года. Прежний контракт предусматривал прекращение сотрудничества в 2022 году.



Ранее в отдельных источниках появилась информация, что тен Хаг может стать тренером «Тоттенхэм Хотспур», поскольку руководство «шпор» рассматривает его в качестве одного из основных кандидатов на данный пост. При этом, по данным Николы Скиры, специалист даже не обсуждал с лондонцами возможность сотрудничества.



Тен Хаг возглавил «Аякс» в конце 2017 года. Вместе с клубом он выиграл один раз чемпионат и дважды Кубок Нидерландов.