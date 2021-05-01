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«Ювентус» может продать Дибалу в случае непопадания клуба в ЛЧ

Дата публикации: 01-05-2021

«Ювентус» может продать Дибалу в случае непопадания клуба в ЛЧ

Издание «Corriere dello Sport» пишет, что «Ювентус» может попрощаться с Пауло Дибалой. Если клубу не удастся занять лигочемпионское место, то аргентинца выставят на трансфер.

Ранее сообщалось, что «старой синьоре» не удается согласовать с форвардом продление контракта, потому следующим летом он станет свободным агентом. В «Ювентусе» не хотят ждать до последнего и постараются продать Дибалу по окончании сезона, чтобы игрок не ушел бесплатно.

При этом будущее аргентинца во многом будет зависеть и от Роналду, собирающегося уйти из команды летом. Интересно, что сам Дибала готов продолжить выступать за туринцев.

В текущем сезоне на счету форварда 21 встреча за «Ювентус» (4 забитых мяча, 2 результативные передачи).

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