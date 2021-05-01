Мингеса продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 100 млн евро
Дата публикации: 01-05-2021
«Барселона» договорилась с Оскаром Мингесой относительно пролонгации действующего соглашения. Информацию опубликовал сайт каталонской команды.
Примечательно, что основным изменением в контракте защитника стало существенное увеличение размера отступных. Они выросли до 100 млн евро. Срок действия соглашения сдвинулся не так сильно – до лета 2023 года.
20-летний Мингеса является воспитанником «Барселоны». Его дебют в основной команде состоялся в прошлом году и пришелся на матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо». В игре с киевлянами защитник отдал голевой пас.
В сезоне 20/21 он выходил на поле в составе «сине-гранатовых» 37 раз (2 гола, 3 ассиста). Ценник на Мингесу составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt».).
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