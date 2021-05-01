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Коутиньо может перейти в «Эвертон»

Дата публикации: 01-05-2021

Коутиньо может перейти в «Эвертон»

По информации «The Sun», «Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо. В межсезонье бразилец может оказаться в АПЛ. В услугах полузащитника заинтересован «Эвертон». Сумма сделки оценивается в 40 млн евро.

Наставником английского клуба является Карло Анчелотти. Именно он хочет видеть в своей команде 28-летнего хавбека, с приходом которого в центре поля у «ирисок» образуется «огненная» связка из Хамеса Родригеса и Коутиньо. При этом в «Эвертоне» не намерены спешить с трансфером. Клуб хочет удостовериться, что футболист полностью здоров и оправился от травм. Сама сделка уже согласована.

С начала сезона Коутиньо провел за каталонцев всего 14 поединков, в которых отметился 3 мячами и 2 голевыми пасами.

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