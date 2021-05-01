Сон близок к новому контракту с «Тоттенхэмом»
Дата публикации: 01-05-2021
Сон Хын Мин продолжит выступление в «Тоттенхэме». Переговоры между корейским полузащитником и лондонцами близки к завершению, стороны готовы подписать новый контракт. Футболист согласился остаться в составе «шпор», несмотря на потенциальный интерес со стороны «Реала» и «Баварии».
В сезоне 2020/2021 Сон выглядит очень хорошо. В 46 встречах за лондонцев кореец отметился 20 забитыми мячами и 16 результативными пасами. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 85 миллионов евро.
Для руководства «Тоттенхэма» переподписание контракта с одним из ключевых игроков крайне важно, поскольку другой лидер атаки форвард Харри Кейн может покинуть команду по окончании сезона.
Источник - «Daily Star».
Похожие новости:
Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились
Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились...
Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились...
«Ман Сити» сделал Де Брейне улучшенное предложение по новому контракту
Издание «The Times» сообщило о втором этапе переговоров по продлению контракта между «Манчестер Сити» и Кевином Де Брейне. «Горожане» намерены...
Издание «The Times» сообщило о втором этапе переговоров по продлению контракта между «Манчестер Сити» и Кевином Де Брейне. «Горожане» намерены...
Зума летом может покинуть «Челси»
Французский защитник Курт Зума близок к тому, чтобы покинуть «Челси» по окончании текущего сезона. Об этом пишет британский таблоид «The Daily...
Французский защитник Курт Зума близок к тому, чтобы покинуть «Челси» по окончании текущего сезона. Об этом пишет британский таблоид «The Daily...
Агуэро выберет между «Челси» и «Тоттенхэмом»
История с новым клубом Агуэро набирает обороты. Форвард намерен остаться в АПЛ и выбирает между двумя лондонскими клубами: «Тоттенхэмом» и «Челси»,...
История с новым клубом Агуэро набирает обороты. Форвард намерен остаться в АПЛ и выбирает между двумя лондонскими клубами: «Тоттенхэмом» и «Челси»,...
«Эвертон» хочет подписать троих игроков «Тоттенхэма»
Три футболиста «Тоттенхэма» находятся на карандаше у «Эвертона», говорится в издании Football Insider. Источник заверяет, что...
Три футболиста «Тоттенхэма» находятся на карандаше у «Эвертона», говорится в издании Football Insider. Источник заверяет, что...