Сон близок к новому контракту с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 01-05-2021

Сон Хын Мин продолжит выступление в «Тоттенхэме». Переговоры между корейским полузащитником и лондонцами близки к завершению, стороны готовы подписать новый контракт. Футболист согласился остаться в составе «шпор», несмотря на потенциальный интерес со стороны «Реала» и «Баварии».



В сезоне 2020/2021 Сон выглядит очень хорошо. В 46 встречах за лондонцев кореец отметился 20 забитыми мячами и 16 результативными пасами. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 85 миллионов евро.



Для руководства «Тоттенхэма» переподписание контракта с одним из ключевых игроков крайне важно, поскольку другой лидер атаки форвард Харри Кейн может покинуть команду по окончании сезона.



Источник - «Daily Star».