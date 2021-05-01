«МЮ» предлагает новый контракт Кавани, уругваец примет решение после общения с близкими
«Ман Юнайтед» хочет сохранить в своем составе Эдинсона Кавани. Фабрицио Романо пишет, что «манкунианцы» приложат все усилия для продления соглашения с 34-летним уругвайцем. Сам форвард озвучит окончательное решение только после обсуждения с родными. Действующий контракт футболиста с английской командой истекает летом.
Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий «красных дьяволов», не хотел бы отпускать Кавани. Специалист заявил: «Кавани известно о моем отношении к нему. Не секрет, что я хочу работать с ним и в сезоне 2021/2022. Он должен увидеть, что с болельщиками «Олд Траффорд» полностью меняется. Надеюсь, что в «Манчестер Юнайтед» Кавани задержится еще на один сезон».
Ранее в поединке Лиги Европы против «Ромы» уругваец установил уникальное достижение, став самым возрастным игроком, сделавшим в одном матче дубль из голов и ассистов в ЛЧ и ЛЕ. На момент встречи форварду было 34 года и 74 дня.
Похожие новости:
Николо Скира опубликовал очередной инсайд. На этот раз известный журналист рассказал о возможном продолжении карьеры Эдинсона Кавани. По окончании...
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал о том, где мог бы продолжить карьеру его партнер Эдинсон Кавани. Контракт Кавани истекает 30...
Центрфорвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани хочет сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. По информации...
Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани принял решение относительно своего будущего. Как утверждает издание «UOL Sport», уругвайский...
Уругваец все же покинет «Олд Траффорд» по окончании нынешнего сезона. Как стало известно изданию «Todofichajes», 34-летний бомбардир «Манчестер...