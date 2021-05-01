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«МЮ» предлагает новый контракт Кавани, уругваец примет решение после общения с близкими

Дата публикации: 01-05-2021

«МЮ» предлагает новый контракт Кавани, уругваец примет решение после общения с близкими

«Ман Юнайтед» хочет сохранить в своем составе Эдинсона Кавани. Фабрицио Романо пишет, что «манкунианцы» приложат все усилия для продления соглашения с 34-летним уругвайцем. Сам форвард озвучит окончательное решение только после обсуждения с родными. Действующий контракт футболиста с английской командой истекает летом.

Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий «красных дьяволов», не хотел бы отпускать Кавани. Специалист заявил: «Кавани известно о моем отношении к нему. Не секрет, что я хочу работать с ним и в сезоне 2021/2022. Он должен увидеть, что с болельщиками «Олд Траффорд» полностью меняется. Надеюсь, что в «Манчестер Юнайтед» Кавани задержится еще на один сезон».

Ранее в поединке Лиги Европы против «Ромы» уругваец установил уникальное достижение, став самым возрастным игроком, сделавшим в одном матче дубль из голов и ассистов в ЛЧ и ЛЕ. На момент встречи форварду было 34 года и 74 дня.

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