Левандовский может перейти в «Реал» за 60 млн евро

Дата публикации: 02-05-2021

В «Sky Germany» появилась информация, что летом «Баварию» может покинуть Роберт Левандовский. Поляк интересен «Реалу», который хочет усилить нападение перед стартом следующего сезона.



Болельщиков мюнхенцев вряд ли обрадует отъезд лучшего бомбардира команды, но данный трансфер позволит клубу минимизировать убытки, возникшие из-за коронавирусной пандемии. Сумма сделки может составить порядка 60 млн евро. Также сообщается об интересе к форварду со стороны других европейских топ-клубов.



Состав «Баварии» Левандовский пополнил в 2014 году. С мюнхенцами он связан контрактом до лета 2023 года.



В сезоне 20/21 поляк провел за клуб 37 матчей, в которых отличился 43 раза и сделал 8 голевых пасов.