«Челси» хочет заполучить Рабьо
Дата публикации: 02-05-2021
Карьера 26-летнего Адриена Рабьо может продолжиться в Англии. «Calciomercato» пишет, что приобрести хавбека планирует «Челси».
При этом лондонцы не являются единственным претендентом на француза. Соперником «аристократов» в борьбе за полузащитника будет «Барселона». «Ювентус» готов расстаться с Рабьо, но планирует выручить за него не менее 20 млн евро.
В Турин француз перебрался в 2019 году после нескольких лет, проведенных в «ПСЖ». В «Юве» хавбек является игроком основы. В текущем сезоне на его счету 41 встреча за «бьянконери» (3 забитых мяча и 2 ассиста).
Стоимость Рабьо равняется 32 000 000 евро, согласно «Transfermarkt».
Интерес к французу проявлял и «Манчестер Юнайтед», который предлагал «Ювентусу» обменять его на ван де Бека.
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