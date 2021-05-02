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Фонсеку уволят из «Ромы» по окончании сезона

Дата публикации: 02-05-2021

Фонсеку уволят из «Ромы» по окончании сезона

Текущий сезон станет для Паулу Фонсеки последним во главе «Ромы» (источник – «Corriere della Sera»).

Причиной этого стал разгромный проигрыш римлян в полуфинале Лиги Европы. Итальянцы умудрились уступить «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6, выигрывая после первой половины игры. Подобный результат привел в бешенство руководство «Ромы».

После проигранной встречи Фонсека обсудил ситуацию с представителями клуба. Было решено, что он останется во главе «джаллоросси» до конца сезона, после чего уйдет из команды.

Следующим местом работы португальца может стать «Кристал Пэлас», который заинтересован в сотрудничестве со специалистом. Фонсека также числится в шорт-листе кандидатов на пост наставника московского «Спартака».

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