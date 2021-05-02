Фонсеку уволят из «Ромы» по окончании сезона

Дата публикации: 02-05-2021

Текущий сезон станет для Паулу Фонсеки последним во главе «Ромы» (источник – «Corriere della Sera»).



Причиной этого стал разгромный проигрыш римлян в полуфинале Лиги Европы. Итальянцы умудрились уступить «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6, выигрывая после первой половины игры. Подобный результат привел в бешенство руководство «Ромы».



После проигранной встречи Фонсека обсудил ситуацию с представителями клуба. Было решено, что он останется во главе «джаллоросси» до конца сезона, после чего уйдет из команды.



Следующим местом работы португальца может стать «Кристал Пэлас», который заинтересован в сотрудничестве со специалистом. Фонсека также числится в шорт-листе кандидатов на пост наставника московского «Спартака».