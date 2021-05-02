«Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»

Дата публикации: 02-05-2021

По данным «La Gazzetta dello Sport», в межсезонье «Наполи» попытается выкупить контракт 20-летнего Шарля Де Кетеларе, принадлежащего «Брюгге». Итальянская команда уже направила первое предложение бельгийской стороне, оценив трансфер в 10 000 000 евро.



Де Кетеларе воспитывался в структуре «Брюгге». Первый поединок в основе бельгийцев он провел в 2019 году. В сезоне 2020/2021 хавбек выходил на поле в футболке «Брюгге» в 40 встречах. На его счету 5 голов и 6 ассистов.



Действующий контракт полузащитника с клубом истекает летом 2023 года. Ценник на хавбека составляет 16 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



Осенью прошлого года состоялся дебют Де Кетеларе за бельгийскую сборную. Он сыграл в товарищеском матче со Швейцарией.