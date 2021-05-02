«Фиорентина» назвала цену за Влаховича
Дата публикации: 02-05-2021
Душан Влахович проводит блестящий сезон в «Фиорентине», потому интерес к нему со стороны сразу нескольких клубов неожиданностью не является. Главным претендентом на футболиста считается «Милан», но в своем составе 21-летнего серба хотели бы видеть «Ювентус», «Рома», а также ряд испанских и английских клубов.
Контракт Влаховича с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года. Однако, по данным Джанлуки Ди Марцио, клуб из Флоренции готов продать свой главный актив по окончании сезона. За форварда «Фиорентина» намерена выручить около 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне нападающий провел 35 поединков, отметившись 17 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.
Ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость серба в 25 млн евро.
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