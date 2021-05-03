В «Легии» определились с судьбой Русина и Шабанова
Дата публикации: 03-05-2021
Стала известна судьба игроков киевского «Динамо», арендованных «Легией». О планах в отношении Артема Шабанова и Назария Русина рассказал президент польской команды.
Дариуш Мьодуски сообщил ресурсу «Sportowefakty» следующее: «За Шабанова необходимо платить отступные. Решение по нему пока не принято, но, учитывая сложившуюся ситуацию, он, вероятно, вернется в Украину. По Русину переговоры находятся в завершающей стадии, длительность его аренды сократится».
Арендное соглашение по Шабанову заканчивается летом. В составе «Легии» он сыграл в 8 встречах, после чего получил травму. Русин арендован до конца года. За польский клуб он провел всего одну встречу, а затем был отправлен в дубль.
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