В «Легии» определились с судьбой Русина и Шабанова

Дата публикации: 03-05-2021

Стала известна судьба игроков киевского «Динамо», арендованных «Легией». О планах в отношении Артема Шабанова и Назария Русина рассказал президент польской команды.



Дариуш Мьодуски сообщил ресурсу «Sportowefakty» следующее: «За Шабанова необходимо платить отступные. Решение по нему пока не принято, но, учитывая сложившуюся ситуацию, он, вероятно, вернется в Украину. По Русину переговоры находятся в завершающей стадии, длительность его аренды сократится».



Арендное соглашение по Шабанову заканчивается летом. В составе «Легии» он сыграл в 8 встречах, после чего получил травму. Русин арендован до конца года. За польский клуб он провел всего одну встречу, а затем был отправлен в дубль.