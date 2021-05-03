Ультрас «Милана» поставили Доннарумме ультиматум

Дата публикации: 03-05-2021

По данным «Sky Italia», у Джанлуиджи Доннаруммы состоялся разговор с ультрас «Милана». Для голкипера он получился не самым приятным.



1-го мая несколько фанатов «россонери» побывали на базе команды незадолго до начала встречи с «Беневенто». Они встретились с Доннаруммой и потребовали от него продлить соглашение с «Миланом». Ультрас посоветовали 22-летнему вратарю в случае отказа от переподписания контракта не появляться на поле 9-го мая во встрече против «Ювентуса».



По действующему трудовому договору Доннарумма будет игроком миланского клуба до конца июня. После этого он сможет покинуть «Сан-Сиро» как свободный агент. «Милану» пока не удается убедить голкипера продлить контракт из-за разногласий по его финансовой составляющей.