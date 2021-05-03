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Агент защитника «Аталанты» прокомментировал интерес «Краснодара»

Дата публикации: 03-05-2021

Агент защитника «Аталанты» прокомментировал интерес «Краснодара»

Лука Витторини, работающий с Хосе Луисом Паломино, дал комментарии относительно слухов о заинтересованности «Краснодара» в услугах своего клиента.

«По поводу возможного сотрудничества с Паломино были звонки от многих клубов, включая российские. Однако стоимость защитника «Аталанты» достаточно высока. Не уверен, что много клубов готовы заплатить за трансфер от 20 млн евро и больше», - приводит слова Витторини «СЭ».

В «Аталанту» Паломино перебрался в 2017 году из болгарского «Лудогорца», где был одним из лидеров. Итальянцам защитник обошелся в 4 000 000 евро.

На сегодняшний день ценник на 31-летнего аргентинца составляет € 10 млн (Transfermarkt.de). Его контракт с «Аталантой» заканчивается в следующем году.

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